نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. متابعة المشروعات وتوجيهات للصحة والتعليم

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوراق اعتماد 13 سفيراً جديداً.

وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وعبر للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق فى مهامهم.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل".

واستعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لاسيما الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والذى يمتد بطول 660 كم وتعمل فى إنشائه عدد 150 شركة بحجم عمالة حوالى 100 ألف فى مختلف التخصصات.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص التعازى للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية التى قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً كل التوفيق والسداد للشعب البريطانى الصديق فيما هو قادم.

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، والتى تؤكد خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية فى محافظة جنوب سيناء، خاصةً فى مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجهاً بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير فى تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية فى هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التى تذخر بها مصر فى هذا الإطار على أكمل وجه.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهانى النادى ممثل المجموعة فى مصر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

ووجه الرئيس بالبدء فى التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة فى مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفى ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالاضافة إلى الممر الملاحى لقناة السويس الذى يمثل الشريان الأساسى للتجارة العالمية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ وزير الدفاع الهندى، راجناث سينغ، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكذلك أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى سكرتير خاص وزير الدفاع الهندى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، مشيراً إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التى تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خاصةً العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما فى كافة المجالات.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية، واللواء محمد على نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة".

ووجه الرئيس بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعى، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة طبقاً للأكواد العالمية فى هذا المجال.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب، إذ شدد على أن الكلمة من الإعلام هى أمانة ومسئولية كبيرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعى العام لدى الشعوب، مشيراً إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التى تواجه العالم العربى، وهو الأمر الذى يستدعى قيام الإعلام العربى بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعى ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعى والصحيح للعقل الجمعى والوجدان العربى، ومشدداً على أن الكلمة من الإعلام هى أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذى تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هى البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسى والمعنوى للشعوب، فى إطار مجال حضارى آمن.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة فى قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

كما اطلع الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكلٍ عام، وتأثيرها على الوضع فى مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، واستراتيجية التعامل مع الحالات التى يمكن أن تكتشف فى هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية، وذلك فى ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، وتدعم مصر فى هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة فى مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمى، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر.

وخلال الأسبوع الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى".

ووجه الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالى إلى تعزيز دور الجامعات فى بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصةً ما يتعلق بالتنمية بترسيخ دراسة العلوم الحديثة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبيانات والبرمجيات، وتكنولوجيا الشمول المالى، موجهاً بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة.