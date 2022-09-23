وزير التنمية: الرئيس السيسى مهتم بمنصة «أيادى مصر» لخلق فرص عمل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأغذية العالمى وشركة (إى أسواق مصر) وقيادات وزارة التنمية المحلية وذلك؛ لبحث تحقيق التكامل والتعاون الممكن بين الوزارات والهيئات للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة "أيادى مصر" وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم فى التمكين الاقتصادى للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى من خلال المشاريع والمبادرات التى يتم تدشينها ومنها منصة "أيادى مصر" الالكترونية والتى ساهمت فى خلق فرص عمل لاسيما خلال عامى جائحة كورونا.

وقال هشام آمنة أن الوزارة تعمل فى إطار الخطة الاستراتيجية التى وضعتها لمنصة "أيادى مصر" والاستمرار فى تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة فى القضاء على البطالة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنجاحات والجهود التى حققتها منصة "أيادى مصر" منذ إطلاقها من وزارة التنمية المحلية، مشيداً بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة، لافتاً إلى استمرار الوزارة فى دعم المنصة بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب فى جميع القرى والمدن المصرية.

وخلال اللقاء رحب هشام آمنة بالمشاركين فى الاجتماع من ممثلى جميع الوزارات والجهات المعنية بتطوير منصة "أيادى مصر" فى إطار الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بعملية تطوير المنصة الإلكترونية بدعم وتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى وشركة (إى أسواق مصر) التابعة لوزارة المالية.

وأشاد "آمنة" بجهود الجهات الوطنية التى شاركت خلال الأشهر الماضية فى الاجتماعات والمناقشات لبلورة الأسلوب الأمثل لكيفية تحقيق الاستفادة فى إطار مبادرة "أيادى مصر" لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة فى كافة محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع تبادل ممثلى كافة الوزارات والهيئات وغرفة صناعة المنتجات اليدوية النقاش حول الخبرات المكتسبة فى هذا الملف الهام من خلال ما تقوم به جميع الوزارات من جهود فى مجال تعزيز قدرات منتجى السلع اليدوية والتراثية والحرافية وكيفية استفادتها مما تتيحه منصة أيادى مصر كأداة تسويقية تم تكوين هياكل لها فى كافة المحافظات ونقاط تواصل تعمل على الأرض مع المنتجين علاوة على الجهود المبذولة فى مجال التدريب والتأهيل والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية والتى كان آخرها على المستوى الخارجى معرض "أيادى مصر" بالجناح المصرى فى المنتدى الحضرى العالمى فى مدينة ( كاتوفيتشى) بدولة بولندا يونيو الماضى ومعرض "أيادى مصر" بمدينة كيسومو الكينية، على هامش قمة المدن الأفريقية مايو الماضى وعلى المستوى المحلى المشاركة فى الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أغسطس الماضى وكذا معرضى تراثنا، و ديارنا ومهرجان مدينة الفسطاط، وجناح "أيادى مصر" فى يوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر.

كما شهد الاجتماع كذلك تبادل الخبرات فيما يخص مجال تسويق وتحسين المنتجات المعروضة على المنصة مع الإشادة الكبيرة بالمنصة ومما حققته خلال الفترة الماضية وأكد جميع الحضور على الالتزام الكامل بتقديم كل الخبرة المطلوبة كلاً فى مجاله بما يحقق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما تم الاتفاق على تقسيم عمل اللجنة الوزارية المعنية بمنصة "أيادى مصر" إلى 4 لجان فرعية هى: اللجنة الخاصة بالمشاركة فى المعارض والفعاليات الدولية، واللجنة الفنية الخاصة بإدارة المنصة واللجنة الخاصة بالدعم الفنى وتدريب الباعين ومنتجى الحرف اليدوية والتراثية واللجنة الخاصة بالجانب التقنى والتكنولوجى.

كما تم الاتفاق على وضع آلية تواصل مشتركة مباشرة بين ممثلى جميع الجهات والوزارات لتبادل الأفكار لتوحيد جهود التكامل مع هذه "أيادى مصر" لتصبح المنصة الإلكترونية المعبرة عن الشراكة الوطنية بين مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات من أجل دعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية والنهوض بمنتجاتها مع دعمها بكل الاحتياجات التدريبية والفنية والتكنولوجية والتسويقية وتوفير تكلفة تلك العمليات وتدبير الاحتياجات اللازمة ومراعاة المواصفات القياسية لتخرج المنتجات للعالم معبرة عن حضارة وتاريخ مصر فى أبهى صورها.

جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت منصة "أيادى مصر" خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى 16 مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثى مصرى مميز، وتضم المنصة حالياً ما يقرب من 1335 منتج فنى متنوع مصنوع بأيادى منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر.