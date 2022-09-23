الصحف تبرز اجتماعى الرئيس مع مدير «الملكية الفكرية» ووزير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) داريـن تانج، واجتماعه أيضا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشـور.

ففى اجتماع الرئيس مع مدير (وايبو)، أبرزت الصحف تأكيد السيسي، حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية، مشيرا إلى يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) فى مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعـم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر.

كما تابعت الصحف اجتماع الرئيس مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، حيث جرى استعرض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.. ووجه الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالى إلى تعزيز دور الجامعات فى بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصة ما يتعلق بالتنمية بترسيخ دراسة العلوم الحديثة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والبرمجيات، وتكنولوجيا الشمول المالي، موجهاً بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة.

وفى نشاط رئاسى آخر، نشرت صحيفة الأهرام قرار الرئيس السيسى بدعوة مجلس النواب للانعقاد وبداية دور الانعقاد العادى الثالث برئاسة المستشار حنفى جبالي، يوم السبت، أول أكتوبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المادة 115 من الدستور، حددت إجازة المجالس النيابية، حيث تبدأ رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية، فيما نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أصدر - أيضا - قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم /الثلاثاء/، 4 أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد مصر - على لسان وزير الخارجية سامح شكرى - ضرورة السعى إلى حل الأزمة الأوكرانية الحالية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة فى ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولي، ولا سيما تأثير أزمتى الطاقة والغذاء على الدول النامية، ومن بينها مصر.

وذكرت الصحيفة أن ذلك خلال لقاء، جرى أمس، بين وزير الخارجية ونظيره الروسى سيرجى لافروف، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وتم خلاله تناول تطورات الأزمة الأوكرانية.

واستمراراً للقاءاته على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة، ذكرت الصحيفة أن شكرى التقى أيضا مع نظيره جيمس كليفرلى وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك فى أول لقاء بين الوزيرين منذ تولى كليفرلى منصب وزير الخارجية فى حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس.

حكوميا، تابعت صحيفة (الأخبار) الاجتماعين الذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء،لمتابعة الموقـف التنفيذى لمشروع (ممشى أهـل مصر)، وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة، حيث حضر الاجتماع الأول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، واللواء هانى مـصـطفي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، ومسئولو الوزارات المعنية، واستشارو المشروع.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس مجلس الوزراء - فى الاجتماع الأول - حرص الحكومة على متابعة سير هـذا المشروع الحضارى الكبير، فى ضوء تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستكمال تطوير (ممشى أهل مصر) بمختلف مراحله، على النحو الذى يضيف مظهراً حضاريا للعاصمة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الـوزراء عقد اجتماعا آخر بحـضـور وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، ومسئولو الجهات المعنية؛ لمناقشة وحل مشكلات عدد من المستثمرين بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم، والتغلب على التحديات التى تواجههم، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات.

عربيا، أوردت صحيفة (الأهرام) ختام وزراء الإعلام العرب أمس، أعمال الدورة 52 لمجلسهم، واليى عقدت تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وترأس أعمال الدورة ووفد مصر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشاركة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وحضور وزراء الإعلام العرب.

وذكرت الصحيفة أن جبر نقل تحيات الرئيس السيسى لوزراء الإعلام العرب، مؤكدا أن الرئيس حريص على دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها.

فيما أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته التى ألقاها السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن قوة وحيوية الفعل العربى ترتبط بصفة عضوية بقوة وتماسك دولنا التى ما زالت البعض منها، مع الأسف، تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة؛ فإن الرهان الأكبر يظل فى تحقيق الأمن والاستقرار والبناء المؤسساتى وتعبئة قدراتنا على جميع واجهات العمل العربى المشترك بما فيها الإعلام الذى يشكل قوة دفع حقيقية نحو توطيد دعائم الترابط الإقليمي.

اقتصاديا، تابعت صحيفة (الجمهورية) قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها مساء أمس، بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% و12.25%و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وذكرت أن البنك المركزى قرر - أيضا - زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث سيساعد القرار فى تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي.