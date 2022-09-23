شكرى يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدين على الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة، فضلاً عن أهمية تنمية العلاقات بين البلدين فى كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما شهد اللقاء نقاشاً حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التى يواجهها المشهد الدولى الحالى من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمتى الغذاء والطاقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التى يشهدها المحيطين الإقليمى والدولى وتبعاتها المتنامية.

وكشف السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حلحلة الجمود الحالى فى ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى أسرع وقت ممكن بهدف الوصول الى تحقيق حل الدولتين، مُستعرضاً جهود مصر ودورها الرئيسى فى وقف التصعيد الأخير فى قطاع غزة وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع.