بالأسماء.. افتتاح 28 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة. وجاءت المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف بنى سويف المسجد وعنوانه أنس بن مالك – بنى هانى - إهناسيا عمر بن الخطاب – مازورة - سمسطا الأبرار – الحى الرابع – المجاورة الثالثة – بندر بنى سويف مديرية أوقاف البحيرة المسجد وعنوانه الرحمن الخط القبلى - جناكليس النور المحمدى – قرية المسيرى – حفص - دمنهور كوم النص الغربى – مركز كفر الدوار الرحمن بردله – مركز كفر الدوار مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور الهداية – ديبي- رشيد عبد الغفار غراب – أبو المطامير الشلاوية الغربى – زاوية نعيم – أبو حمص قرية العدل الغربى – النوبارية خير الله – سيدى عقبة – مركز المحمودية مديرية أوقاف المنيا المسجد وعنوانه الرحمن – القيس – بنى مزار المخالبة – منقطين - سمالوط على بن أبى طالب – برطباط - مغاغة مديرية أوقاف أسوان المسجد وعنوانه الإمام على بن أبى طالب - المنشية المتقين – المنشية مجمع السيدة زينب – المنشية مديرية أوقاف أسيوط المسجد وعنوانه التعاون – قرية بهيج – مركز أسيوط مديرية أوقاف الجيزة المسجد وعنوانه القارة – قرية القصر – الواحات البحرية مديرية أوقاف الفيوم المسجد وعنوانه النور الشرقى – المدينة – الشواشنة – يوسف الصديق الرحمة – المقاتلة – طامية مديرية أوقاف مرسى مطروح المسجد وعنوانه السلف الصالح – شارع المطار – عزبة السادات – غرب مطروح مديرية أوقاف الإسماعيلية المسجد وعنوانه الرحمة – جعماصة - القصاصين ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الجيزة المسجد وعنوانه الطاروطى – شارع جامعة القاهرة – بجوار كلية الزراعة - امام مركز البحوث الزراعية مديرية أوقاف سوهاج المسجد وعنوانه السلام – المراغة مديرية أوقاف البحيرة المسجد وعنوانه الشهداء – المنشية – مركز المحمودية

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