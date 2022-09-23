غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، إنه نظرًا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة بـ الخط الثالث، سيتم إغلاق محطة العتبة، اليوم الجمعة فقط الموافق 23 سبتمبر 2022، وبناء عليه ستكون محطة باب الشعرية هى المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

كما يرجى العلم بأن الرحلات التى ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار فى محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحا يوم السبت الموافق 24 سبتمبر2022 بشكل طبيعى ومنتظم، بالإضافة إلى الاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث.