وزير الخارجية: إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق المرحلة الثانية منها، والتى تتمثل فى بناء مناطق سكنية وإعادة تأهيل الطريق الساحلى بالقطاع.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى أعمال الاجتماع الوزارى للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى AHLC، والذى عقد فى نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكرى أكد - خلال الاجتماع - دعم مصر لعمل اللجنة التى تمثل نموذجا للتنسيق والتشاور الفعال بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطينى على الصعيد الاقتصادي، والمساهمة فى وضع الأسس الاقتصادية التى يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها فى إطار حل الدولتين.

واستعرض وزير الخارجية - خلال الاجتماع - تطورات المشهد الفلسطيني، مؤكداً أن تدهور الأوضاع فى فلسطين يرجع فى المقام الأول إلى غياب أفق سياسى يُمكن فى إطاره التأسيس لاقتصاد فلسطينى مستقل قادر على استغلال كافة امكاناته والنمو بشكل طبيعي.

وحث شكرى - فى مداخلته - المانحين الدوليين على زيادة جهودهم فى مجال إعادة إعمار غزة؛ الأمر الذى يمثل عنصراً هاماً للحفاظ على هدوء الأوضاع لحين إعادة إحياء عملية السلام.

وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطينى ووزير خارجية الأردن والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى والمنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، فضلاً عن وفود العديد من الدول العربية والغربية والآسيوية وممثلى مؤسسات التمويل الدولية