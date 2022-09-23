حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد 35 مشروعا ضمن المبادرة

وأكد محافظ الغربية - خلال جولته - أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما تنفذه من مشروعات قد غيرت من معالم قريتى نهطاى وتفهنا العزب، وأن المبادرة نجحت فى إحداث تغيير جذرى فى شكل ومستوى الخدمات المقدمة لأهالينا فى قرى مركز زفتى.
ولفت إلى أن المشروعات بقريتى نهطاى وتفهنا تسابق الزمن وتشرف على الانتهاء؛ لترى النور وتعلن عن بداية حياة كريمة؛ تليق بأهلها كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أطلق الجمهورية الجديدة، التى من أهم سماتها ثورة البناء والتعمير فى جميع أرجاء البلاد، وتنفيذ مبادرة صُنِّفَتْ كأكثر الممارسات العالمية استدامةً لتقدم جميع الخدمات لساكنى الريف المصرى أسوةً بالمدينة.
وتفقد المحافظ، الأعمال الجارية بقرية نهطاى، حيث تفقد مدرسة طلبة السايح، مدرسة الشهيد نبيل عمارة، نقطة شرطة نهطاى، وحدة الحماية المدنية بنهطاى، مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، المعهد الأزهرى، مركز شباب نهطاى ، وحدة تنمية الأسرة، وحدة طب الأسرة، محطة مياه الشرب، أعمال توسعة محطة الصرف الصحى، محطة سكة حديد نهطاى، السوق والموقف النموذجين، حديقة وكورنيش نهطاى واللذان يعدان التجربة الأولى فى قرى حياة كريمة.
وفى فى قرية تفهنا، تفقد المحافظ: محطة رفع الصرف الصحى، إعادة تأهيل محطة مياه الشرب، المعهد الأزهرى الثانوى، المعهد الأزهرى الابتدائى، رفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية، مدرسة وحدة تفهنا العزب، مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة، مدرسة الشهيد محمد زرد، إحلال وتجديد مركز الشباب والملعب السباعى، وحدة طب الأسرة، وحدة الإسعاف، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعى البيطرى، مركز تنمية الأسرة، رفع كفاءة الوحدة الاجتماعية، نقطة إطفاء تفهنا ، مكتب بريد تفهنا ، نقطة شرطة تفهنا والسوق والموقف النموذجين.
رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة ، ومديرو المديريات ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة.
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