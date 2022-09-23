جبر: الرئيس السيسى أكد أن العلاقة بين الدول العربية تبنى على التعاون والعمل

جدة - نرمين السيد - وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، إنه على مدار 3 أيام كانت هناك اجتماعات مكثفة تم خلالها مناقشة أبرز القضايا المشتركة التى تهم كل البلاد العربية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال لقائه وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود، أن مفهوم العلاقة بين الدول العربية يبنى على التعاون والتواصل والعمل المشترك.

وأوضح أن الرئيس تحدث واستمع للجميع فى لقاء امتد لحوالى ساعة ونصف، وتحدث فى عدة نقاط محددة أهمها التحديات التى تواجه العالم العربى وهى مشتركة بين الجميع، وكذلك ضرورة مكافحة الفكر المتطرف والكراهية والتحريض، ونشر القيم الدينية ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية والأمن القومى العربى وتلبية مطالب الشعوب.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع ضم وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود، مناقشة توصيات الدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتمت مناقشة رغبة فلسطين تشكيل مجموعة عمل مفتوحة رفيعة المستوى تعمل على إعداد استراتيحية بشأن التعامل مع الواقع فى القدس وأن يكون هناك وثيقة أو مدونة سلوك تتضمن إبراز الجانب التاريخى للقدس، مضيفًا أننا نحتاج إلى أن نخاطب العالم بلغتهم للعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استضافه الكويت انعقاد الدورة الـ 98 للجنة الدائمة للإعلام العربى والدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، فى فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مشروع ضخم لإحياء قضية القدس فى نفوس الجميع باعتبارها أهم القضايا التى تهم كافة العرب.

كما تم الاتفاق على قيام وزير الإعلام الأردنى بتقديم تصور كامل عن التعامل مع شركات الإعلام الكبرى على غرار التجربة الأوروبية، يتم تقديمها خلال شهرين، كما تم الاتفاق على قيام الدول العربية بالتعاون الإعلامى فى دعم مؤتمر المناخ الذى من المقرر أن ينعقد فى شرم الشيخ، وكذلك كأس العالم فى قطر والقمة العربية فى الجزائر.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت روحًا جديدة ورغبة فى التعاون، وسط مناقشات هادئة وكل ذلك بفضل المظلة السياسية المتفاهمة والتوافق بين الزعماء العرب، وعلينا عكس ذلك إعلاميًا، مضيفًا أن مصر تسلمت رئاسة وزراء الإعلام العرب وهناك خطط للتعاون مع كافة الدول العربية والهيئات والمنظمات العاملة فى المجال الإعلامي.

من جانبه أكد السفير أحمد رشيد خطابي، أن انعقاد اجتماعات وزراء الإعلام العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى زخمًا كبيرا للاجتماعات، مضيفًا أن هذه الدورة شهدت توافقًا كبيرًا بين المشاركين.

وأوضح أنه وضح خلال الاجتماعات، أن القاسم المشترك بين الجميع هو القضية الفلسطينية، والتى تسكن وجدان كل العرب، وأخذت جزءًا كبيرًا من مناقشات الوزراء، مضيفًا أننا نراهن على مصر فى الدعم الإعلامى العربى لما نرتقى إليه من التطور بروح جديدة وهى التشارك لنرى الملموس على الأرض أكثر بكثير.

فيما قدم الدكتور مجاهد أبو الهيل، التهانى لمصر على رئاستها الدورة القادمة التى تم افتتاحها اليوم، كما وجه التهانى للعراق على رئاسة المكتب التنفيذى واللجنة الدائمة.