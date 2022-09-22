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عمر شويل - جدة تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على سعر الدولار والذهب 2022. فقد أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 قرار بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. جاء ذلك برئاسة المحافظ حسن عبد الله خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث يتم العلان عن البقاء على سعر العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب عند مستوي 25.11،٪25.12 ٪و75.11 ٪. وقد أعلن الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75% وتبعه إعلان بنوك أخرى خليجية ودولية.

تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على سعر الدولار

مع نهاية التعاملات، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنكي كريدي أجريكول و البركة، ذلك بالمقارنة مع تعاملات أمس. في حين أنه استقر سعره في ثمان بنوك أخرى.

وارتفع يوم أمس،الأربعاء، سعر صرف الدولار إلى مستواه التاريخي الذي تم تسجيله في ديسمبر 2016 مقابل الجنيه.

وفقاً لبيانات البنك المركزي، ففي خلال تعاملات اليوم الخميس، قد استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي اليوم

في اجتماع اليوم الخميس الموافق 22سبتمبر 2022، قد أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري مجموعة قرارات، وقد جاءت هذه القرارات كالتالي:

أولاً: الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب عند مستوي ٪۱۱٫۲۵، ٪۱۲٫۲۵ وه ۱۱٫۷٪ .

ثانياً: الإبقاء على سعر الخصم والائتمان عند مستوي ١١،٧٥٪.

ثالثاً: زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تحتفظ بها البنوك في البنك المركزي المصري لتصل إلى ۱۸ % بدلا من 14%. ويساهم ذلك في تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن المركزي قد ثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعين له في يونيو وأغسطس الماضيين، من الرفع الاستثنائي. في حين أنه قد تم رفع سعر الفائدة 3% مرتين خلال العام الجاري

في اجتماع استثنائي بواقع 1% في 21 مارس الماضي.

وفي مايو الماضي بواقع 2% .

كما أنه بقي أمام البنك المركزي اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال 2022 للبت في سعر الفائدة. وذلك يوم 3 نوفمبر، و22 ديسمبر 2022 المقبلين. ويسعى المركزي إل كبح جماح التضخم الناتج من ارتفاع أسعار الاستيراد الناتج من النزاع الروسي الأوكراني.

تأثير ثبات سعر الفائدة على سعر الذهب

أشار الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي إلى تأثير قرار البنك المركزي بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في البنوك على الذهب. حيث قال أن أسعار الذهب ستكون في حالة تذبذب بالارتفاع والثبات في الفترة القادمة نتيجة لتلك الأوضاع الاقتصادية.

وأشار خضر إلى ضرورة توسيع القاعدة الصناعية للمنتجات المصرية وغزوها للأسواق المحلية والدولية للخروج من تلك الأزمات والوصول بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان الاقتصادي. حفظ الله الوطن، حفظ الله مصرنا الحبيبة.