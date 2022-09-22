dmc.. مؤسسة تدرب الأسر الأكثر احتياجا على حرف تمكنهم اقتصاديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:39 مساءً - كشفت سهير عوض، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المصرى للتنمية والتعليم، تفاصيل تدريب الأسر الأكثر احتياجا على حرف تمكنهم اقتصاديا.

وتابعت عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "dmc" مع الإعلامية دينا عصمت أن "شركاء المجلس هم وزارة التضامن ومؤسسة تحيا مصر وهدفنا هو التمكين الاقتصادي".

وأوضحت: قدمنا 27 ورشة ومصنع لمكن الخياطة وتم تدريب السيدات عليه، وبالفعل هناك منتجات يعملون الآن، متابعة: قمنا بتدريب واختيار السيدات بالقرى بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.