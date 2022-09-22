انطلاق منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - انطلق اليوم الخميس، منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى تستضيفه جامعة السويس برئاسة السيد الشرقاوى.





ويقام المنتدى خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الجارى، بإشراف المجلس الأعلى للجامعات بأمانة محمد لطيف، وبحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسادة رؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وممثلى عدد من الجهات المعنية بملف التغيرات المناخية.

ويهدف المنتدى إلى إبراز أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية المصرية فى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وإيجاد آليات لتكامل الأقاليم فى مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما يستهدف المنتدى دعم البحث والتطوير فى المشروعات التطبيقية المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية وتطوير البحث العلمى فى إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وأساليب استهلاكها، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المناخية، وتعزيز دور مصر فى ملف التغيرات المناخية على مستوى العالم.

ويسلط المنتدى الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية فى مجال التغيرات المناخية، ويعرض مجموعة من الموضوعات البحثية المتقدمة التى قام بها العلماء فى الجامعات الحكومية فى هذا المجال الهام، بالإضافة إلى عرض نماذج الأبحاث والمشروعات التطبيقية المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية.

يذكر أن إقامة المنتدى تأتى فى ظل التوجه العالمى للاهتمام بالتغيرات المناخية وتحدياتها التى تواجه العالم، وفى ضوء رؤية مصر 2030 التى تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخى.

وعلى هامش المنتدى، يقام معرض يحتوى على نماذج المشروعات التطبيقية من الجامعات الحكومية المصرية المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية وكذلك بوسترات أبحاث تطبيقية من الجامعات الحكومية مرتبطة بمحاور التغيرات المناخية.