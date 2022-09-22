شكرى: مصر تدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، فى الاجتماع الوزارى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأردنى ووزيرة خارجية السويد فضلا عن المفوض العام للأونروا.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص على الإعراب عن التقدير لعمل الوكالة ومسئوليها لتوفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التى تشهدها الساحة الدولية، موضحا أن الوكالة تجسد التزام المجتمع الدولى القانونى والسياسى بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية عقد هذا الاجتماع لما يبعثه من رسالة سياسية جماعية بدعم عمل الوكالة على ضوء ما تواجهه من أزمة حادة لتوفير التمويل المطلوب لعملها، موضحا أنه يتعين الانتباه أيضا للتداعيات المحتملة لهذه الأزمة على عمل الوكالة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى دول المنطقة التى تشهد بالفعل العديد من التحديات والأزمات الأخرى.

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لأى حل من شأنه الحفاظ على البرامج الحالية للوكالة وتطوير نشاطها، طالما يلتزم هذا الحل بولاية عمل الوكالة وبالوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الحل الحقيقى لهذه المسألة يتمثل فى معالجة جوهر القضية الفلسطينية، عبر إعادة إطلاق عملية السلام، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.