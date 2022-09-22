شكرى: طفرة فى العلاقات بين مصر واليابان.. ونتطلع للمزيد من التعاون

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزيرى الخارجية أشادا خلال اللقاء بالطفرة، التى شهدتها علاقات التعاون بين مصر واليابان، معربين عن تطلعهم إلى المزيد من التعاون على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه، أعرب الوزير شكرى عن تقدير مصر للإسهامات اليابانية فى دعم البرامج والأنشطة التنموية المصرية، ودعم المؤسسات المالية اليابانية لقيام مصر بطرح أول إصدار لسندات الساموراى، لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين اليابانى بالأسواق اليابانية، فضلا عن التعاون اليابانى مع مصر فى عدد من المشروعات الكبرى مثل المتحف المصرى الكبير ومشروع المدارس اليابانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا أيضا الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الدولى وأزمتى الغذاء والطاقة.

كما تطرق الوزيران إلى الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، لتغير المناخ COP27، التى تستضيفها وتترأسها مصر، حيث أشار الوزير شكرى إلى أهمية دعم وتمويل الدول النامية فى مكافحة ظاهرة تغير المناخ.