لتوفير بيئة عمل آمنة.. القوى العاملة بالدقهلية تعقد مبادرة سلامتك تهمنا

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، مبادرة "سلامتك تهمنا"، فى إطار دور وزارة القوى العاملة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بالمنشآت، والتى تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى قطاع البنوك.





وأكد ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، حرصه أن تكون أولى مشاركاته فى أنشطة المديرية بعد تكليفه بها، بهذه المبادرة لأهميتها القصوى، حيث أن ثقافة السلامة والصحة المهنية لابد أن تكون منتشرة فى كافة المنشآت، ولابد من تطبيق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بدون أى تهاون أو تقصير خاصة فى المنشآت التى تستقبل المواطنين.

ورحب عبدالحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى بالحضور، وشدد على اهتمام البنك بسلامة عملائه من خلال تطبيق كل معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العملاء ومنشآت البنك وان هذا اللقاء بداية تعاون مثمر وبناء بين البنك ووزارة القوى العاملة.

وألقى المهندس محمد منتصر، مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، محاضرة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وأهميتها والمعايير الواجب توافرها، لتحقيق أهداف السلامة.