سفارة مصر بالصين تشارك فى قمة النهر الأصفر ومنتدى حضارات الأنهار العظمى

جدة - نرمين السيد - شاركت وزير مفوض نجلاء نجيب، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى الصين بالإنابة، كضيف شرف فى "قمة النهر الأصفر ومنتدى حضارات الأنهار العظمى"، والتى عقدت فى مقاطعة "شانسى" الصينية بحضور وزير البيئة الصينى، وممثلى حكومة المقاطعة، بالإضافة إلى ممثلى بعض السفارات الأجنبية المعتمدة.





وقامت القائمة بأعمال السفارة المصرية ببكين بإلقاء كلمة فى الجلسة الافتتاحية أشارت خلالها إلى الدور المحورى والرئيسى لنهر النيل فى تشكيل الحضارة المصرية القديمة والتى تكونت فى مصر على ضفاف النيل منذ أكثر من 7000 سنة، والتى بدورها ساهمت فى نشر العلوم والفنون والثقافة المصرية إلى العالم أجمع.

وأضافت بأن الأنهار هبة إلى البشرية، وأنه من المهم تقاسم المسؤوليات لحماية الأنهار من مخاطر التغير المناخى وعدم إساءة استخدامها بما قد يهدد المصالح المشتركة للدول، منوهة فى هذا الصدد إلى استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP 27" فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، والذى سيوفر منصة هامة لمناقشة التحديات التى يواجهها العالم بما فى ذلك قضية المياه، وما يترتب عليها من تبعات على الأمن الغذائى بشكل خاص.

من جهة أخرى، شاركت السيدة القائمة بالأعمال مع عدد من ممثلى السفارات الأجنبية المعتمدة والمسئولين الصينيين، فى فعالية زراعة الأشجار فى "حديقة السفراء" فى مدينة "لينفن" بمقاطعة "شانسى" الصينية، وذلك فى إطار جهود المقاطعة لزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التلوث.