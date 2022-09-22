سفيرنا بموسكو يزور الجناح المصرى بمعرض world food

جدة - نرمين السيد - ويعقد المعرض بموسكو خلال الفترة من 20-23 سبتمبر الجارى بمشاركة 12 دولة، ويشارك فيه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تصدير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.

هذا، وحرص السفير المصرى على لقاء المشاركين فى الجناح المصرى للتعرف على سبل تعزيز الصادرات المصرية الزراعية والغذائية وعلى أية صعوبات تواجههم للعمل على حلها، بما يدعم القطاع الزراعى وقطاع التصنيع الغذائى فى مصر.