رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:34 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الضخمة التي تخدم نحو 60 مليون مواطن من أهالينا في الريف المصري، حيث تخدم القطاع الأكبر من المصريين، وتسهم في تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهد المبذول، وزيادة أعداد العمالة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى ضغط الجداول الزمنية؛ سعيا للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وشبكات الألياف الضوئية، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات محطات المعالجة، ومحطات رفع الصرف، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية للوحدات الصحية، والتضامن الاجتماعي، والمجمعات الحكومية والزراعية، ومراكز الشباب، ووحدات الإسعاف، والمدارس، للقرى المستهدفة.

كما تناول الاجتماع متابعة سير الأعمال بقطاع الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة، والعمارات السكنية ( سكن كريم)، وكباري الري، ووحدات طب الأسرة وكافة الأعمال المدنية الأخرى بالمشروعات.