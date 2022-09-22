وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، الخميس ٢٢ سبتمبر الجاري، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء مختلف مستجدات الشأن الفلسطيني.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على استعراض الجهود المصرية الحثيثة لدعم الجانب الفلسطيني على شتى الأصعدة، مؤكداً الموقف المصري الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة الخروج من الجمود الحالي الذي تشهده عملية السلام بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

ومن جانبه، والحديث للسفير أبو زيد، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقدير بلاده والشعب الفلسطينى أجمع للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والمساعدة في استكمال عملية إعادة إعمار قطاع غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم إعادة تحريك عملية السلام من خلال الأطر الدولية المختلفة، ومنها صيغة ميونخ التي عقدت اجتماعاً وزارياً بالأمس في نيويورك في هذا الصدد.