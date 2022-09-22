السفير المصري لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا يلتقى مع وزير البيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا، خلال زيارته لجمهورية إستونيا فى ٢١ سبتمبر الجارى، وزير البيئة الإستونى Madis Kallas، وذلك فى إطار الجهود المصرية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

استعرض السفير المصري آخر التطورات ذات الصلة بالترتيبات الموضوعية واللوجيستية للمؤتمر، معرباً عن تطلع مصر للمشاركة الإستونية الفعالة، ومؤكداً على الأهمية التى توليها مصر لرئاستها للمؤتمر وتطلعها للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التعاون مع الشركاء لتعزيز عمل المناخ على المستوى الدولى.

ومن جانبه، أشاد الوزير الإستونى بالجهود المصرية ذات الصلة بالتحضيرات والإعداد الموضوعى للمؤتمر، والتطلع للمشاركة الإستونية الفعالة بالمؤتمر. كما ثمن الوزير الإنجازات التى حققتها مصر فى مجالات الطاقة، وخاصة المتجددة والتى ترتبط بتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.