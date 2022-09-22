شوشة: 8 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش البحرى

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ شمال سيناء- فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - أهمية موقع ميناء العريش البحرى، من الناحية الفنية والاقتصادية واللوجستية.

وعن استعدادات العام الدراسى الجديد، قال المحافظ إنه جرى تنظيم معرض "أهلا مدارس" وبتخفيضات تصل إلى 30%، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة أعمال تجهيز المدارس.

وفى سياق آخر، أعرب المحافظ عن شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على دعمه الدائم والمستمر لكل مطالب المحافظة، موضحا أنه سيتم دعم إنشاء مركز شباب الشيخ زويد بمبلغ 6.5 مليون جنيه وتجديد جميع المنشآت الرياضية.

وعن مشروع "ابنى بيتك"، قال المحافظ إنه كان حريصا على إدخال المرافق للمشروع، وتم إعطاء المستفيدين أربع فرص للمد تنتهى فى 20 أكتوبر المقبل.