القطاع الزراعى على رأس اهتمامات الدولة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى شهر يونيو 2014 اهتماما كبيرا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية.

وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات.