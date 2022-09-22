أحمد حجازي: سعيد بتواجدي مع المنتخب واللاعبين لديهم الرغبة فى تقديم أداء متميز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 06:34 مساءً - صرح أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة السعودى ومنتخب مصر أنه سعيد بالانضمام الى معسكر الفراعنة والسعي للظهور بشكل قوى أمام النيجر غدا عقب جاهزية جميع اللاعبين استعدادا لمباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية و كأس العالم القادمة .

وأضاف أحمد حجازى خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم قائلا " أي مباراة لمنتخب مصر بتكون جيد ولابد من استغلال هذه الفترة من أجل خلق الانسجام بين اللاعبين والأهم جدآ الإستمرارية والمعسكر مثالي واللاعبين ملتزمين وعندهم رغبة في تقديم أداء متميز " .

وأختتم المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، غدًا الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.