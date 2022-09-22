جهود السفارة المصرية في الجزائر للترويج لمؤتمر COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - في إطار جهود السفارة المصرية في الجزائر للترويج لرئاسة واستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، استقبل السفير د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، كلا من سفير السنغال في ظل رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، وسفير المملكة المتحدة في ظل الرئاسة البريطانية لمؤتمر COP26، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك للتباحث حول الأنشطة التي تعتزم السفارة القيام بها للترويج للمؤتمر.

في هذا السياق، تعتزم السفارة المصرية تنظيم ندوة بهدف التعريف بالاستعدادات التنظيمية والموضوعية الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر، وذلك بالتوازي مع إقامة حملة إعلامية بمختلف الصحف ووسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل مع المسئولين والمتخصصين ومجتمع الأعمال، والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر في إطار الترويج لهذا الحدث الكبير الذي ستستضيفه مصر.

ومن جانبهم، فقد رحب المشاركون بالعمل بشكل مشترك في إطار الفعاليات التي تعتزم السفارة القيام بها، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة للدورة القادمة لمؤتمر COP27 في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على تقديرهم لجهود مصر في ظل رئاستها واستضافتها للمؤتمر.