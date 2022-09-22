أخبار مصرية

السفير المصري بموسكو يزور الجناح المصري بمعرض world food

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تفقد السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، والوزير المفوض التجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، الجناح المصري بمعرض world food والذي يعقد بموسكو خلال الفترة من ٢٠-٢٣ سبتمبر الجاري بمشاركة ١٢ دولة، ويشارك فيه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.

هذا، وحرص السفير المصري على لقاء المشاركين في الجناح المصري للتعرف على سبل تعزيز الصادرات المصرية الزراعية والغذائية وعلى أية صعوبات تواجههم للعمل على حلها، بما يدعم القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الغذائي في مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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