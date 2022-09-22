محافظ بنى سويف يتابع المستجدات الخاصة بمصنع إنتاج التابلت المدرسى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى مصنع سامسونج، المستجدات الخاصة بمصنع إنتاج التابلت المدرسى، الذى تم تنفيذه على أرض المحافظة وبدأ الإنتاج مارس 2022 ،وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتعميق التصنيع المحلى وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية من التابلت التعليمى والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية.





وأوضح محافظ بنى سويف، فى بيان اليوم، أن المشروع يعتبر تفعيلاً للتعاقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 500 من الأيدى العاملة المصرية "مهندسين وفنيين وإداريين"، موضحا الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022- 2023 ،والبدء فى التجهيز لتسليم التابلت لطلاب الدفعة الجديدة من الصف الأول الثانوى حسب خطة وزارة التربية والتعليم، حيث جارى توريد الكميات حسب الجدول الزمنى المتفق عليه مع الوزارة، خاصة وأن المصنع قام حتى الآن بانتاج 550 ألف وحدة تابلت من إجمالى مليون و800 ألف وحدة "الطاقة الإنتاجية القصوى سنويا للمصنع".

وبحث المحافظ مع مسئولى المصنع أية معوقات قد تواجههم خاصة فى ما يتعلق بمصنع إنتاج التابلت المدرسى، المنفذ على أرض محافظة بنى سويف كإحدى ثمار التعاون بين وزارت التربية والتعليم والاستثمار والهيئة العربية للتصنيع، ضمن رؤية الدولة 2030 فى محور تطوير التعليم، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع، خاصة وأنه يعد نموذجا مميزا ومتكاملا للشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنَّع الإلكترونيات" التى تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعى نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات ، معرباً عن سعادته باحتضان المحافظة لهذا المشروع النوعى .

ويذكر أن مصنع تصنيع التابلت التعليمى بمصنع سامسونج بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية بمركز الواسطى هو الأول من نوعه بشركة سامسونج العالمية وقد تتضمن الاتفاق بين الوزارات المعنية والشركة تحديث موديل "التابلت" ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020، بدلا من ‏T585‎‏ موديل 2016؛ وذلك سعيًا لتحسين المواصفات الفنية طبقًا لأحدث تكنولوجيا ‏متوفرة حاليًا، حيث يحمل المنتج ‏عبارة "التابلت" عبارة صنع فى مصر، فضلا عن أنه سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين، لمواكبة التطور ‏الذى يشهده مجال صناعة هذا النوع من الأجهزة .