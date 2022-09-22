جدة - نرمين السيد - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا، خلال زيارته لجمهورية إستونيا فى 21 سبتمبر الجارى، وزير البيئة الإستونى Madis Kallas، وذلك فى إطار الجهود المصرية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.





استعرض السفير المصرى آخر التطورات ذات الصلة بالترتيبات الموضوعية واللوجيستية للمؤتمر، معربا عن تطلع مصر للمشاركة الإستونية الفعالة، ومؤكدا على الأهمية التى توليها مصر لرئاستها للمؤتمر وتطلعها للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التعاون مع الشركاء لتعزيز عمل المناخ على المستوى الدولى. ومن جانبه، أشاد الوزير الإستونى بالجهود المصرية ذات الصلة بالتحضيرات والإعداد الموضوعى للمؤتمر، والتطلع للمشاركة الإستونية الفعالة بالمؤتمر. كما ثمن الوزير الإنجازات التى حققتها مصر فى مجالات الطاقة، وخاصة المتجددة والتى ترتبط بتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى يلتقى وزير البيئة الإستونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.