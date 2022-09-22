السفارة المصرية فى الجزائر تروج لمؤتمر المناخ «COP27»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مختار وريدة، سفير جمهورية مصر العربية فى الجزائر، كلا من سفير السنغال فى ظل رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقى، وسفير المملكة المتحدة فى ظل الرئاسة البريطانية لـ "مؤتمر COP26" السابق، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك للتباحث حول الأنشطة التى تعتزم السفارة القيام بها للترويج للمؤتمر.





فى هذا السياق، تعتزم السفارة المصرية تنظيم ندوة بهدف التعريف بالاستعدادات التنظيمية والموضوعية الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر، وذلك بالتوازى مع إقامة حملة إعلامية بمختلف الصحف ووسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى التواصل مع المسئولين والمتخصصين ومجتمع الأعمال، والهيئات الدبلوماسية المعتمدة فى الجزائر فى إطار الترويج لهذا الحدث الكبير الذى ستستضيفه مصر. ومن جانبهم، فقد رحب المشاركون بالعمل بشكل مشترك فى إطار الفعاليات التى تعتزم السفارة القيام بها، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة للدورة المقبلة لـ "مؤتمر COP27" فى ظل التحديات المتزايدة التى يفرضها تغير المناخ، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على تقديرهم لجهود مصر فى ظل رئاستها واستضافتها للمؤتمر.

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