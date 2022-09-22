أول رد من وزير التعليم على تعديل مناهج الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تعديل المناهج الدراسية بالثانوية العامة للعام الدراسى الجديد 2022- 2023، لا أساس له من الصحة.





وفى تصريحات صحفية، طالب الوزير أولياء الأمور والطلاب وكل المهتمين بالعملية التعليمية، بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وأوضح أن مناهج الثانوية العامة لن تشهد تعديلات خلال العام الدراسى الجديد "2022- 2023"، وأن ما يتم إدخل بعض التعديلات عليه هى منظومة الامتحانات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

وخلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، هذا الأسبوع، أعلن وزير التربية والتعليم، إتاحة دليل مواصفات الامتحانات للطلاب والمعلمين بالثانوية العامة خلال العام الدراسى الجديد 2022- 2023، يتضمن كل ما يحتاج المعلم والطالب معرفته حول منظومة الامتحانات.

وذكر أنه سيتم تدريب المعلمين على نظام الامتحانات، مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، كما سيتم طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلاب للتدريب عليها خلال العام الدراسى الجديد.

منظومة الامتحانات

وأكد الوزير أن منظومة الامتحانات مستمرة فى قياس مهارات الفهم والتحليل ومستويات التفكير العليا بدلا من الحفظ والتلقين، وفقا لنظام التقييم المعدل الذى تم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسى 2018- 2019.

وأضاف أن الوزارة تدرس إضافة أسئلة مقالية للامتحانات بنسبة 30% من كل امتحان، مقابل 70% لأسئلة الاختيار من متعدد، على عكس ما كان معمول به خلال العام الدراسى المنتهى 2022، حيث كانت أسئلة الاختيار من متعدد تمثل 100% من الامتحانات.

وأكد حجازى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكترونى بنسبة 100%، سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية، موضحًا أن أسئلة الاختيار من متعدد سيتم تصحيحها إلكترونيا بنظام البابل شيت، أما الأسئلة المقالية فيتم إرسالها إلى تابلت المعلم للتصحيح.

وقال إن السؤال المقالى بعد تصويره بالماسح الضوئى، يتم إرساله لاثنين من المعلمين على جهاز التابلت لتقديره، وفى حالة اتفاقهما على الدرجة يتم رصدها، أما إذا اختلفا بشكل كبير يتم إرسال إجابة الطالب لمعلم ثالث للفصل، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أن السؤال المقالى سيكون له أكثر من إجابة استرشادية بنموذج الإجابة.

وفى تصريح سابق له، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهاز التابلت مستمر فى المرحلة الثانوية، وسيتم عقد اختبارات قصيرة عليه خلال العام الدراسى.