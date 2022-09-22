حملة «حقك تنظمى» تقدم الخدمة لأكثر من 54 ألف منتفعة فى الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور خالد أحمد فوزى، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى"، فى يومها الرابع بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لعدد 10764 منتفعة بالمحافظة.





وبلغ الحاصلات على وسائل 7912 سيدة، ليصل بذلك إجمالى من تم تقديم الخدمة لهن 41985 سيدة خلال 4 أيام، والحاصلات على وسائل 33149 سيدة حتى الآن، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 2415 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.

تأتى حملة حقك تنظمى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن مبادرة أيامنا أحلى، تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ويتم تنفيذها بالمحافظة لمدة 10 أيام مقسمة إلى مرحلتين، حيث جارى العمل بالمرحلة الثانية فى 9 إدارات تشمل:

"الزقازيق، منيا القمح، القرين، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، الحسينية، الإبراهيمية، الصالحية، فى الفترة من الأحد 18 إلى الخميس 22 سبتمبر 2022".

وقدم الدكتور خالد فوزى الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية، والمشاركين فى هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.