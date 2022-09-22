سامح شكرى يلتقى رئيس الوزراء الفلسطينى فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء مختلف مستجدات الشأن الفلسطينى.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على استعراض الجهود المصرية الحثيثة لدعم الجانب الفلسطينى على شتى الأصعدة، مؤكدا الموقف المصرى الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة الخروج من الجمود الحالى الذى تشهده عملية السلام بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته المستقلة. ومن جانبه، والحديث للسفير أبو زيد، أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن تقدير بلاده والشعب الفلسطينى أجمع للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والمساعدة فى استكمال عملية إعادة إعمار قطاع غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، ودعم إعادة تحريك عملية السلام من خلال الأطر الدولية المختلفة، ومنها صيغة ميونخ التى عقدت اجتماعا وزاريا بالأمس فى نيويورك فى هذا الصدد.

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