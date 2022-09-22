”العمل المجتمعي وبناء الإنسان و ”تمكين المرأة ”..ندوتان ل”القوى العاملة ” بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بالأسكندرية دورة تدريبية، عن حقوق المرأة وأساليب تمكينها وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع بالتعاون مع مركز التدريب الإداري بالمحافظة، بحضور عدد ١٥ متدربة من المديريات والهيئات والديوان العام والاحياء التابعة للمحافظة .

وقال مدحت الغمراوي مديرالمديرية في تصريحات اليوم أن الدورة التدريبية تأتي في إطار بناء وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراة في نشر الوعي

وتضمنت الدورة محاضرات حول "تطور حقوق المرأة عربيا وعالميا"، و"أهمية المساواة بين الجنسين" ، فضلا عن "اساليب تمكين المرأة وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية" والقت المحاضرات :زاهيه السبخى مديرة إدارة المرأة والطفل وتكافؤ الفرص ورئيس الإدارة الفنية للوحدة.

وفي ختام الدورة قام المركز برئاسة المهندسة ايمان الخولي بتسليم الشهادات لأوائل الدورة التدريبية وهم: سحر رمضان حى المنتزة، يمنى حسن حى العجمى، اسماء عبد المعز حى شرق، وعدد من المتدربات لاجتيازهم الدورة بنجاح

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية أيضا ، بشان المشاركة في ندوة توعية " العمل المجتمعي وبناء الإنسان لتحقيق اوجه التنمية المستدامة " والتي أقيمت بمركز النيل للاعلام بالانفوشي ، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ، ورؤساء الأحياء والمحليات ، والأجهزة التنفيذية المعنية ، في إطار دورها في التواصل مع مؤسسات المجتمع ونشر التوعية بأنشطتها .

واوضح مدحت الغمراوى في تقريره ، انه تم خلال الندوة التعريف بدور القوي العاملة في المجتمع وما تقدمه من خدمات مجانية لجميع فئات المجتمع في مجالات مختلفة منها التدريب والتشغيل للشباب من الجنسين وايضا ذوي القدرات الخاصة من خلال مراكز التدريب بالمحافظة وتوفير فرص عمل تساهم في خفض معدلات البطالة .

واضاف مدير المديرية ، انه تم تقديم عرض جزء من الخدمات المقدمة للشباب من القوى العاملة من قبل مدير مركز المعلومات بالمديرية ، فيما يخص انشطة التدريب المهنى وتاهيل الشباب لسوق العمل ، وعرض اماكن تواجد مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمهن المتاحة بكل مركز وكذلك شروط الالتحاق بالدورات التدريبية .

وتطرق "الغمراوى" إلى أهمية دور المديرية الفعال في القضية السكانية ورفع الوعي المجتمعى بدورها بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، وعرض المشكلات وآليات حلها وكيفية التعامل معها وإتاحة المعلومات ضمن مبادرة " معا نستطيع " بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراة بالمديرية ، ومديرية الشباب والرياضة .