رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ”ممشى أهل مصر” وحل مشكلات المستثمرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع " ممشى أهل مصر"، وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة.

وحضر الاجتماع الأول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، ومسئولو الوزارات المعنية، واستشاري المشروع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة سير هذا المشروع الحضاري الكبير، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله، على النحو الذي يضيف مظهراً حضاريا للعاصمة، ومتنزها لأهلها.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول سير العمل في مشروع ممشى أهل مصر، بمختلف قطاعاته، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من عدة مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بطول 1800 متر بداية من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة، وبدأ تشغيل هذه المرحلة بالفعل، كما تتخطى نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 90%، وذلك في القطاع الشمالي الذي يمتد بطول 1300 متر من كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل.

أما فيما يخص باقي مراحل مشروع ممشى أهل مصر، فتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة تضم القطاع الجنوبي بطول 1100 متر من كوبري قصر النيل حتى كوبري المريديان، والقطاع الشمالي بطول 1900 متر يمتد من كوبري الساحل حتى كوبري تحيا مصر.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية؛ لمناقشة وحل مشكلات عدد من المستثمرين بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض عدد من ملفات المستثمرين التي واجهتها بعض المشكلات خلال السنوات الماضية؛ بهدف العمل على حلها.