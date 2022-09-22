وزير الطيران المدنى يلتقى قيادات ورؤساء الإدارات ومديرى العموم بديوان عام الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - عقد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الطيران المدنى ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم حيث استعرض منظومة العمل بديوان عام الوزارة من خلال الهيكل التنظيمى والخطط الحالية والمستقبلية لمختلف الإدارات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الهامة فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني .

فى بداية اللقاء أكد وزير الطيران على أهمية العمل بروح الجماعة داخل منظومة الطيران المدني ومشاركة العاملين فى وضع الأهداف والأولويات التى تهدف إلى تحسين بيئة العمل بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر لهم بما يعزز قدراتهم ومهاراتهم للإرتقاء بالأداء الوظيفى ويحقق مستقبل أفضل لقطاع الطيران المدنى .

وخلال اللقاء عرضت قيادات الوزارة ومديرو الإدارات المهام والاختصاصات الوظيفية لكل إدارة والأقسام الموجودة والدور المنوط بها ،

كما استمع الوزير إلى مقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يسهم فى رفع معدلات الأداء .

وقد وجه الفريق محمد عباس بضرورة تمكين العاملين من تأدية مهام وظائفهم بالوزارة بصورة أفضل كما طالب الوزير ببذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل لرفع مستوي جودة الخدمات المقدمة واستمرار الخطط والمشروعات التنموية الخاصة بتطوير قطاع الطيران المدني مؤكداً على أهمية العنصـر البشـرى كونه الثروة الحقيقية للقطاع وأبرز عناصـر التطوير والتنمية الشاملة.