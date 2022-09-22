سفارة مصر لدى الصين تشارك كضيف شرف في قمة النهر الأصفر ومنتدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - شاركت وزير مفوض نجلاء نجيب، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى الصين بالإنابة، كضيف شرف في "قمة النهر الأصفر ومنتدى حضارات الأنهار العظمى"، والتي عُقدت في مقاطعة "شانسي" الصينية بحضور وزير البيئة الصيني، وممثلي حكومة المقاطعة، بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية المعتمدة.

وقد قامت القائمة بأعمال السفارة المصرية ببكين بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية أشارت خلالها إلى الدور المحوري والرئيسي لنهر النيل في تشكيل الحضارة المصرية القديمة والتي تكونت في مصر على ضفاف النيل منذ أكثر من 7000 سنة، والتي بدورها ساهمت في نشر العلوم والفنون والثقافة المصرية إلى العالم أجمع. واضافت بأن الأنهار هبة إلى البشرية، وأنه من المهم تقاسم المسئوليات لحماية الأنهار من مخاطر التغير المناخي وعدم إساءة استخدامها بما قد يهدد المصالح المشتركة للدول، منوهة في هذا الصدد إلى استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والذي سيوفر منصة هامة لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم بما في ذلك قضية المياه، وما يترتب عليها من تبعات على الأمن الغذائي بشكل خاص.

من جهة أخرى، شاركت السيدة القائمة بالأعمال مع عدد من ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة والمسئولين الصينيين، في فعالية زراعة الأشجار في "حديقة السفراء" في مدينة "لينفن" بمقاطعة "شانسي" الصينية، وذلك في إطار جهود المقاطعة لزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التلوث.