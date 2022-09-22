محافظ الوادى الجديد: الكشف الطبى على 1369 مواطنًا خلال قافلة بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط إنه جرى الكشف على 1369 مواطنًا خلال قافلة طبية بمستشفى الفرافرة المركزى بمدينة الفرافرة، وذلك بمشاركة أطباء كلية الطب جامعة إسكندرية بالتعاون مع إحدى المؤسسات.





وأضاف محافظ الوادى الجديد فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم خلال القافلة أيضًا إجراء 73 عملية جراحية بالمجان و390 تحليلًا طبيًا، كما أن القافلة تضم تخصصات الباطنة، والعظام، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية، والرمد والصدر، بجانب إجراء التحاليل والعمليات الجراحية وعمل النظارات الطبية بالمجان. وأوضح أن القوافل الطبية تساهم بشكل كبير فى سد عجز التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير خدمات الكشف والتشخيص وصرف الأدوية بالمجان.

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