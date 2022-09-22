افصل واسمع.. كثافات بمحاور الإسكندرية وشارع مراد ومنزل نفق الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر فى مداخلة هاتفية لبرنامج افصل اسمع، على الراديو 9090، مع الإعلامية شيماء حافظ، أن هناك خطة وضعت من قبل الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن تم تفعيل رقم الإغاثة 01221110000، فى حالة وجود أى أعطال أو حوادث جسيمة يرجى الاتصال بهذا الخط، ويتم إرسال سيارة الانتشار السريع لإزالة أى أسباب قد تؤثر على سير الحركة.

وأشار صابر إلى أن معدلات سير الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى منطقة سبورتينج ومحور أبو قير، وأيضا محور القناة عند منطقة كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية، مشيرا إلى أنه من الأفضل سلوك المحاور والطرق الجديدة حتى زوال حالة الزحام المرورية، مثل محور المحمودية.

وأوضح صابر أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور (القاهرة)، أكد على نشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة، كما تم تعيين خدمات مرورية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، والتى ينتج عنها أعطال فى السيارات مع تنظيم الحركة المرورية.

كما وجه اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، على نشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والدائرى.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل، مدير إدارة مرور بورسعيد، لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة خلال الذروة المسائية.

وفى محافظة الغربية، أشار صابر إلى أن الأحجام تتوافد فى مدينة طنطا، وبالتحديد فى شارع المديرية، من ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة.

وفى محافظة الدقهلية، نوه إلى توافد بعض الأحجام عند حى الجامعة والمتجه إلى ميت غمر، داعيا إلى سلوك طريق شربين.

وعن المحافظات المجاورة، أكد صابر وجود كثافات فى نطاق الطريق الزراعى، خاصة القادم من ميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا الخيمة والمتجه للطريق الزراعى ومحافظات الأقاليم، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر.

وعن الطرق الدائرية، فأشار صابر إلى أن معظم القطاعات تعمل بشكل مرضى وشكل طبيعى.

وعن حركة المرور فى محافظة الجيزة، فنوه إلى وجود بعض الكثافات، خاصة فى ميدان الجيزة القادم من شارع مراد، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان، ومنه إلى فيصل أو الهرم.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، فأشار صابر إلى توافد أحجام فى منزل نفق الأزهر، وأيضا كوبرى السيدة عائشة، حيث يفضل سلوك كوبرى الحضارات.