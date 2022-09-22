عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية، وذلك فى ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر فى هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة فى مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمى، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر. من جانبه؛ أعرب "تانغ" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا جهود مصر فى التعاون مع "الوايبو" لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد فى إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى شارك فى إطلاقها فى مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، وهو ما يجعل من مصر نموذجا ملهما يحتذى به فى سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة فى مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة.

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