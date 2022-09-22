خالد عبدالغفار: حريصون على التعاون مع منظمة الصحة العالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين.





أكد الوزير فى مستهل الاجتماع أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والتى تعد شراكة قوية ومثمرة بين الجانبين، انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و تيدروس أدناهوم رئيس منظمة الصحة العالمية، مثمنا دور المنظمة المهم والحيوى فى مصر على مدار التاريخ، ودعم قضايا وملفات العمل بالقطاع الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم البرامج التى تستهدف "الصحة العامة، والصحة النفسية، والزيادة السكانية، والطب الوقائى ومكافحة الأوبئة، تطوير اللقاحات، والتغذية الصحية، التوعية، الرعاية الأساسية".

وتابع عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية وضع مخطط زمنى لدعم تلك البرامج بالتعاون مع المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة وتجارب دول الإقليم فى القضايا المشتركة.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش التعاون فى مجال الأبحاث العلمية، حيث أكد الوزير أهمية الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات الصحية للمبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها على مدار الـ 5 سنوات الماضية، حيث أكد الوزير أهمية دعم المنظمة للأبحاث العلمية التطبيقية بوزارة الصحة.

وقال عبدالغفار إن الاجتماع تناول دعم أنشطة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية بمصر، وهو مركز للأبحاث فى مجال الأنشطة الداعمة للمنظمة وتقديم الدعم الاستراتيجى لها فى تنفيذ وتطوير عملها فى دول إقليم شرق المتوسط، حيث تمتلك مصر 2 من تلك المراكز المتعاونة، وفى هذا الصدد أكد الوزير أهمية العمل على زيادة أعداد تلك المراكز.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات عمل المنظمة واللجان المنوطة بمراجعة الملفات التى تقدمت بها مصر للمنظمة الفترة الماضية لـ "القضاء على الحصبة والسل، والخلو من الملاريا"، كما تم مناقشة التعاون مع المنظمة للتوسع فى برامج التطعيم ضد شلل الأطفال.

ونوه عبدالغفار إلى مناقشة دعم المنظمة لاستراتيجية الصحة الواحدة فى مصر، فضلًا عن بحث أبرز الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى التحديات التى أثرت على الأنظمة الصحية فى دول الإقليم خلال الفترة الأخيرة، والتى على المنظمة العمل جاهدة لإحياء تلك الأنظمة، وفقا لخطط وبرامج محددة، موضحًا أن محور الصحة العامة وتقويتها على رأس أولويات العمل بالمنظمة، لافتة إلى قوة النظام الصحى فى مصر ورؤية المنظمة لدعم الاستراتيجيات التى تنفذها وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة، مشيدًا بدور مصر فى دعم ومساندة القطاع الصحى فى العديد من الدول العربية والأفريقية من منطلق الواجب الإنسانى تجاه الأشقاء بمختلف الدول فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، ومن جانب المنظمة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة رنا حجى مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة، والدكتورة ميرا مدير كريستينا مدير الاتصالات وتعبئة الموارد والشراكة بالمنظمة.