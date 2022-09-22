جراحة ناجحة لترقيع قاع الجمجمة عن طريق منظار الأنف لمنتفعة بمستشفى السلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - حضرت المريضة التى تبلغ من العمر 40 عامًا إلى مستشفى السلام بورسعيد، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وكانت تعاني من وجود إفرازات بالجهة اليمنى من الأنف.

على الرغم من استخدام المريصة لأنواع كثيرة من الأدوية منذ 8 أشهر، والبحث عن علاج لحالتها قبل وصولها لمستشفى السلام بورسعيد ولكن دون أدنى استجابة.

وفور وصولها لمستشفى السلام بورسعيد تم عمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على قاع الجمجمة الأمامى، حيث تبين وجود ثقب فى قاع الجمجمة الأمامي، نتج عنه تسرب السائل الشوكى عبر الأنف.

وعليه تم إبلاغ المريضة بالتشخيص السليم لحالتها والتنسيق لإجراء منظار لها، بالفعل توجهت المريضة إلى قسم العمليات ليستقبلها الفريق المختص من أطباء الأنف والأذن والحنجرة وتم عمل منظار جيوب أنفية وعمل ترقيع لقاع الجمجمة عن طريق منظار الأنف

وتُعَد نسبة نجاح تلك التقنية المستخدمة بمنظار الأنف أعلى من مثيلتها التى تتم بالجراحة التقليدية، وذلك لأنها تتم في وقت أقل وبدون أي جرح وبالفعل خرجت المريضة في أقل من ٢٤ ساعة.

تم إجراء العملية بنجاح، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك علي يد فريق طبى متميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام ببورسعيد، ضم كلًا من:-

د. أنور عبد العاطي _ استشارى الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بمستشفي السلام بورسعيد ومدرس بجامعة المنوفية.

د. بولا عماد جورج _ اخصائى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد

د. محمد السيد جودة_ طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة

وذلك بمتابعة د. محمد رسلان _ استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى

ومن فريق التخدير :-

د. وسام فوزي_ اخصائى تخدير

أ. محمد رشوان _ فنى تخدير

ومن فريق التمريض بالمستشفى :-

م. نورا فتحى _ فني تمريض

م. سمية حسن_ فني تمريض