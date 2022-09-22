نظرًا للاستعدادات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة.. غلق محطة العتبة بالخط الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - في إطار توجيهات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت شركة "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، نظرًا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح ٤ محطات جديدة بالخط الثالث، سيتم إغلاق محطة العتبة، ليوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، وبناءً علية ستكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

كما يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق ٢٤ سبتمبر٢٠٢٢ بشكل طبيعي ومنتظم.

بالإضافةإلى الاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث.