مبادرة «مهنتك مستقبلك».. تسليم شهادات 5 دورات تدريبية فى قرى سوهاج

جدة - نرمين السيد - سلمت مديرية القوى العاملة بسوهاج، شهادات إتمام التدريب لخمس دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





وبحسب التقرير الذى أرسله الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية والذى جاء فيه أنه تم الانتهاء من دورتين فى الكهرباء ودورتين فى السباكة الصحية مدة كل دورة 60 ساعة تدريبية ودورة فى الخياطة والتفصيل مدتها 150 ساعة تدريبية حسب المنهج الذى أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وبواسطة المدربين المعتمدين.

وجرى عقد اختبار نهاية التدريب لتقييم المتدربين الذى أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وندوة بالاشتراك مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية ومساعدة الخريجين فى فتح مشروعات على المهن التى تم تدريبهم عليها.

وفى بداية اللقاء نقل مدير المديرية تحيات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة لهم وإبلاغ المتدربين تكليفات الوزير المشددة بضرورة متابعة الخريجين حتى يتم تشغيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة أو مساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأبدى للمتدربون سعادتهم بوجود وحدة التدريب داخل القرية ما سهل لهم فرصة الحصول على التدريب ومساعدة البعض منهم فى العمل بشركات القطاع الخاص وعلى الفور تم تكليف مكتب عمل جرجا وإدارة العمالة غير المنتظمة بتوفير فرص عمل وإلحاق الخريجين بالشركات العاملة فى مشروعات حياة كريمة بعد استيفاء الشباب للأوراق اللازمة، والبعض الآخر فى فتح مشروعات بتمويل من جهاز تنمية المشروعات، وبعض الخريجين لديهم عقود عمل للسفر لدولة الكويت على مهنتى السباكة والكهرباء.