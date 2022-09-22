وفد إندونيسى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد الإندونيسى، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذى يقع بمدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية، وفكرة إنشائه، والكنوز المعروضة فيه والتى تحكى قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وتفقد سفير دولة إندونيسيا والوفد المرافق، قاعات المتحف المختلفة، اصطحبهم فيها محروس الصناديدى المشرف على قاعة النسيج المصرى، قدم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف وقاعة العرض الرئيسية وما بها من قطع أثرية تروى تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى قاعتى المومياوات الملكية والنسيج المصرى.

وأعرب السفير الإندونيسى، والوفد المرافق، عن سعادتهم بهذه الزيارة واستمتاعهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، وبتواجدهم فى هذا الصرح الثقافى المتميز، كما حرص الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المتحف.