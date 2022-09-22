بالأسماء.. ندب قضاة لرئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم الخميس، على ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية، للعام القضائى 2022 - 2023، لمدة تنتهى فى 12 - 9 - 2023.





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