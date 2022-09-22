التعليم العالى: مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى بعد غد

جدة - نرمين السيد - قرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت.





وأوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم. وأهابت بالطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.

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