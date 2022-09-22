”قوى عاملة ”اسيوط : توعية عمال وأصحاب اعمال بالحقوق والواجبات.

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار دور وزارة القوى العاملة بتقديم التوعية والتثقيف للعمال في كافة المنشآت ، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتنفيذ ندوتين، حول :حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم علي حسن ، اليوم الخميس، يفيد بتنفيذ الندوتين في شركة "كوكاكولا مصر" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر، و"بمدرسة السان مينا الخاصة للغات"، استفاد منهما 50 عامل وإداري .

حاضر في الندوات: بهاء موسى.. "مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين.. "مدير مكتب عمل أبنوب"، محمود رياض.. المفتش بمكتب عمل القوصية