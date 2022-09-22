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”قوى عاملة ”اسيوط : توعية عمال وأصحاب اعمال بالحقوق والواجبات.

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار دور وزارة القوى العاملة بتقديم التوعية والتثقيف للعمال في كافة المنشآت ، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتنفيذ ندوتين، حول :حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم علي حسن ، اليوم الخميس، يفيد بتنفيذ الندوتين في شركة "كوكاكولا مصر" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر، و"بمدرسة السان مينا الخاصة للغات"، استفاد منهما 50 عامل وإداري .

حاضر في الندوات: بهاء موسى.. "مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين.. "مدير مكتب عمل أبنوب"، محمود رياض.. المفتش بمكتب عمل القوصية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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