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الرئيس السيسى يخصص 500 فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 410 لسنة 2022، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات، حيث جاء في القرار أنه بعد بعد الاطلاع علي الدستور ؛ قـرر الرئيس بإعادة يعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان تعادل 2441232م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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