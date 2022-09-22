الرئيس السيسى يخصص 500 فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 410 لسنة 2022، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات، حيث جاء في القرار أنه بعد بعد الاطلاع علي الدستور ؛ قـرر الرئيس بإعادة يعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان تعادل 2441232م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .