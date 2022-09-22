”القوى العاملة ”: بدء التدريب المهنى على التفصيل والحياكة بالبحر الاحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل و الحياكة ، لـ ١٠ متدربات بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة الغردقة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمباردة الرئاسية "حياة كريمة " .

وأكد سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر فى تقريره ، اليوم الخميس أن ذلك ياتى فى إطار حرص المديرية على تدريب الشباب ، وتأهيلهم لسوق العمل حيث أن التدريب من أجل التشغيل من أهم محاور القضاء على البطالة ومن اهم خطط عمل المديرية ،وأوضح مدير المديرية ، أن الدورة التدريبية مدتها شهر كامل ..

وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ، كما يتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من المديرية ، فضلا عن هدايا عينية للخريجين الاوائل، ولهم الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية .