لتوفير بيئة عمل آمنة ..”قوى عاملة الدقهلية” : عقد مبادرة ”سلامتك تهمنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا"، في إطار دور وزارة القوى العاملة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بالمنشآت، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في قطاع البنوك.

وأكد ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية حرصه أن تكون أولى مشاركاته في أنشطة المديرية بعد تكليفه بها، بهذه المبادرة لأهميتها القصوى حيث أن ثقافة السلامة والصحة المهنية لابد أن تكون منتشرة في كافة المنشآت ولابد من تطبيق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية دون أي تهاون أو تقصير خاصة في المنشآت التي تستقبل المواطنين.

ورحب عبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري بالحضور وشدد على اهتمام البنك بسلامه عملائه من خلال تطبيق كل معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العملاء ومنشآت البنك وان هذا اللقاء بداية تعاون مثمر وبناء بين البنك ووزارة القوى العاملة .

وألقى المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة محاضرة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهميتها والمعايير الواجب توافرها لتحقيق أهداف السلامة .