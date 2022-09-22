قطار التحالف الوطني يصل إلي الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - دعم غير مسبوق من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأهالي محافظة الأقصر

توفير مشروعات لدعم ذوي الهمم ودعم شامل لمرضي الجزام

في أول إستجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف محافظات الجمهورية والتفاعل مع المواطنين قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة محافظة الأقصر، وذلك بمشاركة كلاً من الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري

اثمرت هذه الزيارة عن إعلان جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني إطلاق مبادرة خاصة بذوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطني محافظة الأقصر في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة بأكملها.

كما اطلق بنك الطعام المصري عضو التحالف مبادرة لتقديم دعم شامل لمرضى الجزام من أهالي محافظة الأقصر بالإضافة إلي توفير دعم عذائي متكامل لأسرهم وذويهم.

كما اجتمع أعضاء التحالف الوطني مع السيد المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر لبحث سبل المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم المزيد من المواطنين الأكثر إستحقاقاً في محافظة الأقصر.

وسعيًا لتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين وضمان عدالة التوزيع بين المواطنين عقد أعضاء التحالف لقاء موسع اجتمع أعضاء التحالف مع وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ورئيس الإتحاد الاقليمي و ممثلي ٤٠ جمعية اهلية بالإضافة الي حضور عدد من المتطوعين الشباب، حيث تناول اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا الهامة علي الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، تم الإتفاق علي إثرها علي التنسيق الكامل بين الجمعيات المركزية للتحالف والجمعيات القاعدية

كما ضمت الزيارة تفقد أعضاء التحالف الوطني لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان والتي تعد أكبر صرح طبى فى صعيد مصر، حيث تخدم مايقرب من 15 مليون نسمة بـ 6 محافظات هم سوهاج وقنا والاقصر واسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، كما تتنوع الخدمات المُقدمة ما بين إجراء عمليات جراحية وجلسات علاج كيماوى و إشعاعى و تحاليل و إشاعات وخدمات بنك الدم ومعامل الباثولوجى و توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة .

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.